Ещё
Скандал в зоопарке: Курящий орангутанг попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курящий орангутанг в зоопарке возмутил зоозащитников 

360tv.ru 1 час назад
В Индонезии разразился скандал из‐за видео, на котором посетитель зоопарка кидает в вольер с орангутангом окурок, а животное подбирает его и «докуривает». Кадры опубликовала газета The Telegraph на YouTube.
Кадры были сняты в зоопарке Бандунга в Индонезии. Судя по видео, один из курящих посетителей решает не выбрасывать окурок в мусорное ведро, а кидает его прямо в вольер с орангутангом.
В результате, животное подбирает сигарету и принимается ее «докуривать». Случай возмутил зоозащитников, которые потребовали закрыть заведение.
Сотрудники зоопарка уже выразили свое сожаление по поводу данного случая. По их словам, в момент съемки служитель заведения, возможно, находился на обеденном перерыве, в результате чего не сумел проконтролировать ситуацию, сообщил портал Mirror.
Работники заведения также напомнили, что на территории всего зоопарка расставлены специальные знаки, которые запрещают кормить животных.
Ранее сообщалось, что орангутанг, известный своей способностью общаться на жестовом языке, умер в 39 лет в зоопарке Атланты.
360tv.ru: последние новости
Генпрокуратура Берлина подтвердила задержание подозреваемого в организации контрабанды кокаина КНДР назвала условия отказа от ядерного оружия В Раде считают гимн Украины слишком «трагическим»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США призвали РФ к срочным переговорам242
«Истерика»: Москва ответила Порошенко на «разрушение РФ»241
Слишком горячие. Скандал в армии Израиля256
Полиция оцепила места захоронения жены и сына Скрипаля2
«Без газа, без Крыма, без виз — и как вам Европа?»600
Видео
Скандал в зоопарке: Курящий орангутанг попал на видео
В мире
03:04
Радикалы обещают сорвать выборы РФ на Украине
Политика Выборы 2018
Ургант рассказал зашкварные истории
Шоу-бизнес
04:03
«Без газа, без Крыма, без виз — и как вам Европа?»
В мире Украина
00:44
Момент взрыва поезда попал на видео
Происшествия
01:03
Башни Кремля «расцвели» в честь 8 Марта
Новости Москвы Общество
00:40
Ученые заглянули вглубь Юпитера
Наука и техника
00:43
«Этого в наших планах не было»: Пентагон признал провал
США Армия
17:03
Волочкова «переоценила» собственную свадьбу
Шоу-бизнес
03:05
Школьник запустил порно на «умной» остановке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение