Скандал в зоопарке: Курящий орангутанг попал на видео

Курящий орангутанг в зоопарке возмутил зоозащитников

В Индонезии разразился скандал из‐за видео, на котором посетитель зоопарка кидает в вольер с орангутангом окурок, а животное подбирает его и «докуривает». Кадры опубликовала газета The Telegraph на YouTube.

Кадры были сняты в зоопарке Бандунга в Индонезии. Судя по видео, один из курящих посетителей решает не выбрасывать окурок в мусорное ведро, а кидает его прямо в вольер с орангутангом.

В результате, животное подбирает сигарету и принимается ее «докуривать». Случай возмутил зоозащитников, которые потребовали закрыть заведение.

Сотрудники зоопарка уже выразили свое сожаление по поводу данного случая. По их словам, в момент съемки служитель заведения, возможно, находился на обеденном перерыве, в результате чего не сумел проконтролировать ситуацию, сообщил портал Mirror.

Работники заведения также напомнили, что на территории всего зоопарка расставлены специальные знаки, которые запрещают кормить животных.

Ранее сообщалось, что орангутанг, известный своей способностью общаться на жестовом языке, умер в 39 лет в зоопарке Атланты.