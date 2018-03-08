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Пингвины сделали селфи и прославились в Сети
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Императорские пингвины в Антарктике сделали селфи и прославились в Сети: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Пара эффектно выглядящих императорских пингвинов стали героям набирающего популярность в Сети видео. Птицы наткнулись на камеру рядом с антарктической станцией Моусон. Видео опубликовано на YouTube-канале Australian Antarctic Program.
Камера была размещена одним из исследователей. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего кадр обратился к небу. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать устройство, словно позируя для селфи.
Видео вызвало ажиотаж среди пользователей Сети. Многие подметили незаурядные лицедейские способности императорских пингвинов и подчеркнули, что те выглядели как стоящие над раскрытым багажником автомобиля «крутые парни» из фильмов Квентина Тарантино. По версии зрителей ролика, птицы заслуживают премии в номинации «Лучший актерский дуэт».
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