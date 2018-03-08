Украинский гимн предложили переписать

«Ще не вмерла»: депутат Рады предложил изменить украинский гимн

С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна" ("Еще не умерла Украина"). Официально текст был утвержден Верховной радой в 2003 году, тогда начало гимна изменили на "Еще не умерла Украины и слава, и воля".

По мнению Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля".

"В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может, внесем еще одну", — сказал он.

Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.