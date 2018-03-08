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Украинский гимн предложили переписать
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«Ще не вмерла»: депутат Рады предложил изменить украинский гимн 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Текст государственного гимна Украины следует изменить, чтобы он не начинался "трагически", заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого "Ще не вмерла Україна" ("Еще не умерла Украина"). Официально текст был утвержден Верховной радой в 2003 году, тогда начало гимна изменили на "Еще не умерла Украины и слава, и воля".
По мнению Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля".
"В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может, внесем еще одну", — сказал он.
Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
"Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", — заявил он.
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