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Премьер Израиля назвал Хейли «ураганом» в ООН
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Премьер Израиля назвал Хейли «ураганом» в ООН 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал постпреда США при ООН Никки Хейли "ураганом" за поддержку, которую она оказывает стране во всемирной организации.
В четверг Нетаньяху открыл в ООН выставку о Священном городе "3 тысячи лет истории: евреи в Иерусалиме" и пообщался с журналистами.
Нетаньяху сообщил, что за последние несколько дней своего визита в США встретился с президентом Дональдом Трампом, лидерами сената, конгресса, бизнес-лидерами, а также с постпредом США при ООН Никки Хейли.
"Мы называем ее "ураган" Хейли. Она делает замечательную работу ради правды и ради защиты Израиля в ООН", — сообщил израильский премьер.
После вступления в должность постпреда США в январе 2017 года Хейли не раз заявляла, что новая администрация США не позволит плохо относиться к Израилю. Она заверила, что "ни у кого не возникнет сомнений в американской поддержке Израиля". Она также обвиняла ООН в несправедливом отношении к Израилю.
Израиль болезненно реагирует на критику своих действий на оккупированных палестинских территориях и заявляет о непропорциональном внимании ООН к этой теме в сравнении с более острыми международными вопросами.
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