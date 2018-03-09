Премьер Израиля назвал Хейли «ураганом» в ООН

В четверг Нетаньяху открыл в ООН выставку о Священном городе "3 тысячи лет истории: евреи в Иерусалиме " и пообщался с журналистами.

Нетаньяху сообщил, что за последние несколько дней своего визита в США встретился с президентом Дональдом Трампом , лидерами сената, конгресса, бизнес-лидерами, а также с постпредом США при ООН Никки Хейли.

"Мы называем ее "ураган" Хейли. Она делает замечательную работу ради правды и ради защиты Израиля в ООН", — сообщил израильский премьер.

После вступления в должность постпреда США в январе 2017 года Хейли не раз заявляла, что новая администрация США не позволит плохо относиться к Израилю. Она заверила, что "ни у кого не возникнет сомнений в американской поддержке Израиля". Она также обвиняла ООН в несправедливом отношении к Израилю.

Израиль болезненно реагирует на критику своих действий на оккупированных палестинских территориях и заявляет о непропорциональном внимании ООН к этой теме в сравнении с более острыми международными вопросами.