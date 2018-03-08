Трамп и Ким Чен Ын: кого боятся российские миллионеры

Дональда Трампа. России появилось больше долларовых миллионеров. В 2017 году количество людей с капиталом от $5 млн выросло более чем на четверть и превысило 38 тысяч человек, их совокупное состояние теперь составляет почти три четверти российского ВВП. При этом больше половины отечественных мультимиллионеров имеют второе гражданство и боятся политических популистов, войны в Северной Корее

Сегодня в России более 38,1 тыс. россиян совокупно владеют состоянием в $1,2 трлн, что соответствует 73,5% от общего объема ВВП России 2017 года. Об этом говорится в ежегодном глобальном исследовании The Wealth Report Attitudes Survey 2018, который делает компания Knight Frank. Речь идет о гражданах, чье персональное состояние составляет более $5 млн Таких людей в 2017 году стало на 27% больше, чем годом ранее.

Также, согласно исследованию, в прошлом году на 20% увеличилась доля долларовых ультра-миллионеров, иначе тех, чем капитал превышает $50 млн В прошлом году в стране насчитывалось свыше 2,6 тысячи человек.

В то же время директор департамента консалтинга компании Knight Frank Ольга Широкова отмечает, что в прошлом году, по сравнению с 2012 годом, количество мультимиллионеров и ультра-богатых людей сократилось на 35%. Эксперт объясняет это ухудшением экономической ситуации в стране и повышением курса доллара по отношению к рублю.

Что касается россиян с состоянием от $500 млн, то за пять лет их число сократилась почти на 40% до 220 человек. По словам Широковой, в ближайшие три года число богатых в каждой группе (от $5 млн, от $50 млн и от $500 млн) может вырасти более чем на 20%. В общей сложности в перспективе трех лет количество долларовых миллионеров в стране может увеличиться на 67%.

По данным The Wealth Report 2018, 58% ультра-богатых (с состоянием от $50 млн) людей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране.

«Это самые высокие показатели среди регионов мира. Например, в Латинской Америке 41% опрошенных имеют второй паспорт и 45% планируют его приобрести», — приводят данные в обзоре.

Большое количество богатых россиян имеют сбережения за границей, и их объем может вырасти в этом году.

Свою роль может сыграть принятый в феврале закон о продлении амнистии капиталов, которая будет проходить с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Возможно, что люди, которые имеют счета за границей, будут переводить их с технического держателя на себя — им придется это делать под собственным именем. Это и приведет к росту количества миллионеров и их состояния, считает руководитель группы практики финансовых расследований ФБК «Право» Александр Сотов . С другой стороны, не всегда важно, где находятся деньги, если человек все равно считается владельцем счета.

По оценкам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, всего за границей может быть сосредоточен капитал на порядка 60 трлн рублей или $1 трлн.

Эти средства могли потенциально быть возвращены в Россию. Но амнистия поможет вернуть в страну в лучшем случае несколько десятков миллиардов долларов, полагает Миронова.

Стоит учитывать и влияние на возврат капиталов в Россию системы автоматического обмена налоговыми данными (CRS) между более чем 100 странами, в число которых входит и Россия. На сегодняшний день порядка 73 юрисдикции уже согласились предоставлять информацию Российской Федерации.

По словам Александра Сотова, не так давно Россия подписала соглашение об обмене информацией с Британскими Виргинскими островами. Стоит напомнить, что осенью прошлого года Федеральная налоговая служба опубликовала проект приказа об исключении этой территории из списка офшоров.

Обмен информацией позволяет существенно снизить уровень анонимности владения тем или иным имуществом. Введение CRS входит в число основных страхов российских богачей, свидетельствуют данные исследования The Wealth Report 2018. Если в целом по миру порядка 21% мультимиллионеров опасаются, что такой инструмент будет негативно влиять на их благосостояние, то в России речь идет о 46%.

Сильный страх у богатых россиян, располагающих миллионами долларов, вызывает президентство Дональда Трампа в США — его боятся 23% отечественных миллионеров против 5% в мире.

Константин Блохин. Это не удивительно, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

«Это связано с непредсказуемостью внешнеполитической линии Трампа — он может сделать какой-то трюк, который будет очень трудно спрогнозировать. Для бизнеса же нужна стабильность и гарантии», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Также россияне-миллионеры опасаются новых санкций. Политолог напомнил, что в январе Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 210 россиян, включая чиновников, политиков и бизнесменов. Позднее глава американского ведомства Стивен Мнучин заявил о возможном введении новых санкций в скором времени.

Среди прочих страхов российских миллионеров (54% опрошенных) — кризис в Северной Корее. Напомним, что еще в прошлом году Дональд Трамп грозился ответить Северной Корее, если с ее стороны последует какая-то военная провокация. Американский министр обороны Джеймс Мэттис пригрозил массированным военным ударом в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.

Впрочем, больше всего российские ультра-богатые люди опасаются распространения политического популизма. Этот фактор отметили 62% опрошенных, добавляется в исследовании.

Надо сказать, что российские миллионеры составляют около 1,5% от общего числа миллионеров, попавших в исследование.