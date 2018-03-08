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В деле охранника Порошенко нашли странности
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Застрелившийся на посту охранник дома Порошенко не имел права там находиться 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Покончивший с собой сотрудник Нацполиции, охранявший дом Порошенко, по закону не имел права выполнять функции охраны имения президента.
Старший сержант Полка особого назначения Национальной полиции Украины Сергей Галасюк, который покончил с собой во время охраны загородного имения президента Порошенко 23 февраля, по закону не мог исполнять функции охраны главы государства. Об этом сообщает «Страна».
Дело в том, что охраной главы государства и его резиденций согласно украинскому законодательству должно заниматься Управление государственной охраны — УГО, отмечает издание. Эта структура не входит в СБУ или МВД, она самостоятельна и подчиняется только президенту и парламенту.
Национальная полиция не может выполнять подобные функции и отряжать своих сотрудников для охраны дома президента. Однако в силу неустановленных причин охранять имение Порошенко вышел сотрудник Нацполиции Сергей Галасюк. Он сменил на посту сотрудника УГО, встал на дежурство, после чего застрелился.
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Факт случившегося подтвердили в полиции только сейчас, несмотря на то, что самоубийство охранника Порошенко случилось еще 23 февраля. При этом до сих пор сообщение об инциденте появилось только в одном СМИ, но было быстро удалено, после чего был целиком удален YouTube-канал издания, на котором размещался посвященный событию видеосюжет.
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