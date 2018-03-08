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В Сирии боевики захватили российский БТР
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Блогеры сообщили о захвате боевиками «Cултана Мурада» российского БТР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Протурецкие боевики» дивизии «Cултан Мурад» обнаружили брошенный курдами БТР-80 в районе населенного пункта Машала, находящемся в 2 км от бывшей российской базы в Кафр Джане.
Ранее этот бронетранспортер якобы принадлежал российским военным, размещенным в кантоне Африн, сообщает телеграм-канал Directorate 4.
Однако после начала турецкой операции «Оливковая ветвь» и вывода российских военных БТР был оставлен как помощь курдам.
Напомним, Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Африне против курдов, которых считает террористами.
По словам высокопоставленных чиновников Белого дома и американских командиров, за последние недели тысячи курдов из «Сирийских демократических сил» (SDF) отправились на защиту Африна от Турции.
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