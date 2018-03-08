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Со счетов мертвого Каддафи пропали миллиарды евро
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С замороженных счетов мертвого Каддафи пропали миллиарды евро 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Бельгийские власти обнаружили изчезновение 10 миллиардов евро с замороженных ливийских активов. Деньги хранились в банке Euroclear Bank и пропали в период с 2013 по 2017 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Vif.
Деньги находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company. По состоянию на 29 ноября 2013 года, на них лежало более 16 миллиардов евро. Однако осенью 2017 года, когда власти королевства после расследования дела об отмывании денег собирались наложить арест на 16 миллиардов, выяснилось, что на счетах в общей сложности осталось только пять миллиардов.
Средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и были заморожены по решению ООН в 2011 году. Бельгийские власти со своей стороны отметили, что не принимали решения о размораживании активов.
>> Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи был убит в 2011 году. После его смерти Ливия фактически распалась на несколько территорий, которые контролируют разные группировки.
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