Европа обеспокоена «понаехавшими» грузинами

Европейские и грузинские власти планируют обсудить миграционный вопрос. Особенно обеспокоены в Германии. Чем не устраивают Европу приезжающие грузины?

Грузинские власти сегодня прилетают в Брюссель. Один из главных вопросов — это проблемы с безвизовым режимом. Как сообщили в администрации грузинского президента Георгия Маргелашвили, будут обсуждаться сложности, связанные с пересечением грузинами границ Евросоюза. У Грузии безвизовый режим с ЕС почти год. Претензию в первую очередь высказывает Германия. «Позвоните мне через час, мне нужно провести исследования», — попросил нас немецкий грузин Георгий. Семь лет назад он переехал из Грузии в Германию. Сначала были сложности с языком. Пришлось подтянуть и медицинские знания.

Но, вообще, Георгий всегда хотел заниматься своей кардиологией или в Европе, или в Штатах. И там, и там, говорит врач, нашу еще советскую школу очень ценят. После того, как ЕС ввел безвизовый режим с Грузией, Георгий какого-то потока мигрантов не увидел: и раньше приехать не так сложно было. Что же касается нелегалов и криминала — об этом сейчас особо упоминают в Брюсселе — так и раньше проблем для них не было, размышляет Георгий.

Георгий, немецкий грузин

«Ко мне очень часто приезжают родственники: мама, друзья, с женой приезжал мой приятель. Приехал и уехал, погостил. Поехал несколько раз в Чехию, я на границе с Чехией живу. И все. Никаких проблем. Как приезжали, так и уезжали. Взял билет, приехал сюда, и все. А если там какой-то преступник захочет, он все равно приедет сюда, с визой или без нее. Он если хочет, то он все равно сюда приедет и какой-то криминал сделает».

Удивительно, что в Брюсселе акцентировали именно грузинскую тему. Для сравнения: в Грузии живут около четырех миллионов человек. На Украине, даже с учетом трудностей подсчета, в десять раз больше. Но проблема с украинскими мигрантами, если она и есть, почти не обсуждается. Жители и раньше достаточно свободно пересекали границу. Тем более что Польша — вот она, за углом. А у Грузии сухопутных границ с Европой нет. Когда Тбилиси и Брюссель отменили визы, грузинские власти рассказали, что несколько тысяч человек тут же не вернулись на родину в установленные сроки.

Режим предполагает только свободное перемещение в течение трех месяцев, права на работу не дает. Можно еще судить по другому показателю: тех, кто попросил в Европе политическое убежище. Их количество, как сообщили в Берлине, действительно, увеличилось втрое. И большей части отказали.

Тенгиз Аблотия, журналист из Тбилиси

«Проблемы с иммиграцией были и раньше. Но, во-первых, сейчас их стало больше. Но проблема не в количестве на фоне проблем с арабскими странами, с Ближнем Востоком, там речь идет о нескольких тысячах человек. Ну, понятно, люди едут, пытаются устроиться в лучшем месте. Но поскольку мы вам дали безвизовый режим, с вас спрос повыше. Вот примерно такая логика имеется в виду, когда такой шум».

Если из Грузии в Европу действительно поехал криминал, то это мало чем отличается от того, что происходило во времена Саакашвили. При всех вопросах к бывшему президенту республики, в стране навели порядок. Прозрачные отделения полиции. Публикации в СМИ, что в ресторанах негласно запрещают русские песни. Далеко не все, а лишь те, что с блатной романтикой.

В конце концов, грузинские граждане, именующими себя «ворами в законе», как писали СМИ, массово поехали в Россию. В Берлине, видимо, считают, что аналогичный процесс начался и с Европой. Относиться к этому можно по-разному. Придавать слишком большое значение не стоит, речь идет лишь о десятках тысяч человек. Зато в немецкой полиции сообщили, что предоставление убежища грузинам теперь ограничено. Объяснили это так: Грузия уже стала безопасной страной. Если так, то это, с общей моральной точки зрения, безусловно, отличная новость.