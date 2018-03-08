Россия и США обсудили инцидент с «вагнеровцами»

Главы Генштабов России и США обсудили инцидент с «вагнеровцами» в Сирии

Он увидел в случившемся «ясный пример растущего числа случаев, при которых военизированные контрактники используются для выполнения военных миссий». По его словам, данный вопрос необходимо рассмотреть в будущем. Павел напомнил, что детально тема обсуждалась в связи с деятельностью американской компании Blackwater в Ираке, передает ТАСС

Комментируя инцидент в Хашшаме, Павел сказал, что существует «ясная процедура предотвращения конфликтов» между Россией и США «на земле» в Сирии. Руководитель военного комитета НАТО сообщил, что Данфорд консультировался с Герасимовым, «им было известно, что регулярных российских сил в том районе не находилось».

Позднее стало известно, что «российские граждане были среди жертв данной атаки», но не являлись «частью официального российского присутствия в Сирии», сказал Павел.

«Кроме того, этот инцидент, я считаю, был призван продемонстрировать, где пролегают линии разграничения, поскольку было совершенно ясно: уровень применения силы указывал на то, что хотели продемонстрировать готовность защищать ранее согласованные позиции», — заявил генерал. По словам чешского генерала, не было «ясных свидетельств» того, что Москва использовала «контрактников для поддержки официальной миссии».

Он подчеркнул, что НАТО в данном случае опирается на открытые источники, поскольку официально не рассматривало инцидент у Хашшама.