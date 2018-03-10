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Трамп показал игру с расстрелом в московском аэропорту
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Трамп продемонстрировал жестокость видеоигр эпизодом с терактом в аэропорту Москвы 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп провёл встречу с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций, в ходе которой обсудил проблемы насилия в видеоиграх. Как пишет The Verge, президент показал нарезку жестоких сцен из видеоигр, среди которых был эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету устраивают стрельбу в московском аэропорту.
Также в видео, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома на YouTube, попали кадры из Fallout 4 и Sniper Elite 4.
Отмечается, что в ходе заседания Трамп призвал разработчиков ужесточить возрастные ограничения на видеоигры.
При этом президенту представили научные исследования, согласно которым связи между насилием в играх и жестокостью в реальной жизни нет.
В феврале Трамп подписал меморандум, обязывающий Минст США разработать положения о запрете использования модификаций для оружия, которые обеспечивают скорострельность.
RT на русском: последние новости
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