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Трамп заявил о возрождении американской мечты
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Трамп заявил о возрождении американской мечты 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп уверен, что с его приходом в Белый дом весь мир заговорил о возрождении Американской мечты и успехах США, об этом президент заявил в среду, выступая на конференции латиноамериканцев Latino Coalition.
"Сегодня мы видим возрождение американской мечты и все в мире говорят об этом! Это выглядит плохо, когда вы смотрите новости или, как я иногда называю их, лже-новости, но все в мире говорят о том, что происходит в Соединенных Штатах. Это действительно потрясающе, лучшие показатели в самых разных направлениях: компании, безработица, устанавливается столько рекордов, что весь мир об этом говорит", — сказал Трамп, отметив вклад "трудящихся латиноамериканцев в то, чтобы сделать Америку снова великой".
Президент тем самым повторил главный слоган своей предвыборной кампании.
Трамп в числе прочих достижений своей администрации отметил успехи в решении проблемы безработицы, сообщив, что после его победы на выборах было создано почти 3 миллиона рабочих мест, а уровень безработицы стал рекордно низким за последние 48 лет.
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