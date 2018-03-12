США назвали условие выхода из ядерной сделки с Ираном

СМИ: Трамп назвал условие возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США выйдут из ядерного соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на "значительные изменения", сообщает издание Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

Переговоры прошли 5 марта в Белом доме, где Нетаньяху благодарил Трампа за небывалый на его памяти расцвет израильско-американских отношений. Нетаньяху назвал свою встречу с Трампом "отличной" и сообщил, что ее главными темами стали "Иран, Иран и Иран".

Как пишет издание, Трамп заявил, что на данный момент Франция, Германия и Великобритания предлагают только "косметические изменения", которые Трамп считает неудовлетворительными. Трамп хочет "значительных изменений" в самой сделке, а не дополнительных соглашений между США и европейскими странами.

По словам чиновников, американский президент подчеркнул, что если его требования не будут выполнены, США выйдут из соглашения.

Как отмечает издание, назначенный Трампом дедлайн для достижения соглашения с Францией, Германией и Великобританией — 12 мая.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа , США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков".

По словам дипломата, "это последний шанс" для сохранения соглашения, в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в соглашении по атому.

В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".