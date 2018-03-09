Вместо кредита Украине предложили дискуссии

Кредит для Украины МВФ решил заменить дискуссией

«Наши дискуссии продолжаются. И дискуссии будут продолжаться в ближайшие недели. Но даты нового обзора и, тем более, совета директоров у меня пока нет», — заявил представитель МВФ.

Четырехлетняя программа помощи Украине предусматривает предоставление кредита на 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. При этом Киев должен выполнить ряд требований по ужесточению социальной политики и борьбе с коррупцией.