Крушение вертолета в Чечне, новое оружие США и другие события дня

В Чечне разбился вертолет погранслужбы
На территории Чеченской республики потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал 112.
Путин: США нагло обманули Россию
Американские партнёры обращались к РФ в 2014 году, просили о том, чтобы Россия сделала всё, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию, Москва согласилась, но через день на Украине был совершен переворот, так грубо и нагло нас обманули впервые, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии
Экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что пока сложно сказать, из-за чего могла возникнуть ошибка пилотирования, которая называется в качестве основной версии крушения Ан-26 в Сирии.
США испытали на России новое оружие
ВМС США на эсминце USS Carney, который в начале марта 2018 года покинул Черное море, тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы, сообщает The Drive.
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"Газпром" ответил "Нафтогазу"
Заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Медведев прокомментировал претензии «Нафтогаза» по поводу прекращения поставок газа, передает «Взгляд».
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Климкин поставил диагноз Собчак
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании "политической шизофренией".
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Разведка США признала санкции провалом
Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс доложил Сенату о бесполезности санкций против России. Доклад чиновника опубликован на сайте верхней палаты Конгресса.
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Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии
Роспотребнадзор зарегистрировал вспышку ОРВИ и гриппа в 24 регионах страны и четырех городах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Певица Билык раскритиковала политику РФ
Украинская певица, народная артистка Ирина Билык по требованию радикалов раскритиковала политику России в отношении Украины, чтобы избежать срыва концерта во Львове, сообщает львовское интернет-издание Zaxid.net.
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Найден способ читать чужую переписку в «ВКонтакте»
CEO-разработчик под ником Yoga2016 нашел в соцсети «ВКонтакте» уязвимость, позволяющую читать переписки пользователей с помощью сервиса статистики SimilarWeb. Об этом сообщает TJournal.