Крушение вертолета в Чечне, новое оружие США и другие события дня

Главные события среды

В Чечне разбился вертолет погранслужбы

На территории Чеченской республики потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал 112.

Путин: США нагло обманули Россию

Американские партнёры обращались к РФ в 2014 году, просили о том, чтобы Россия сделала всё, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию, Москва согласилась, но через день на Украине был совершен переворот, так грубо и нагло нас обманули впервые, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читать далее Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии

Экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что пока сложно сказать, из-за чего могла возникнуть ошибка пилотирования, которая называется в качестве основной версии крушения Ан-26 в Сирии.

США испытали на России новое оружие

ВМС США на эсминце USS Carney, который в начале марта 2018 года покинул Черное море, тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы, сообщает The Drive.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании "политической шизофренией".

Читать далее Разведка США признала санкции провалом

Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс доложил Сенату о бесполезности санкций против России. Доклад чиновника опубликован на сайте верхней палаты Конгресса.

Читать далее Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии

Роспотребнадзор зарегистрировал вспышку ОРВИ и гриппа в 24 регионах страны и четырех городах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читать далее Певица Билык раскритиковала политику РФ

Украинская певица, народная артистка Ирина Билык по требованию радикалов раскритиковала политику России в отношении Украины, чтобы избежать срыва концерта во Львове, сообщает львовское интернет-издание Zaxid.net.

Читать далее Найден способ читать чужую переписку в «ВКонтакте»

CEO-разработчик под ником Yoga2016 нашел в соцсети «ВКонтакте» уязвимость, позволяющую читать переписки пользователей с помощью сервиса статистики SimilarWeb. Об этом сообщает TJournal.