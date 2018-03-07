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Саакашвили: Грузия костьми легла, чтобы меня не депортировали на Родину
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Саакашвили: Грузия костьми легла, чтобы меня не депортировали на Родину 

Украина.ру 7 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об Михаил Саакашвили заявил в интервью «Медузе».
«Если бы меня посадили в грузинскую тюрьму, в Грузии была бы революция, поэтому грузинские власти просто легли костьми и не позволили Порошенко меня выслать в Грузию», — считает он.
По мнению Саакашвили, если бы грузинское правительство могло бы держать его в тюрьме, то уже сделало бы это.
«Но они точно знают, что у меня такая поддержка, что я в тюрьме не продержался бы нескольких дней, они бы сами сели в тюрьму», — заявил он.
Политик заявил, что успех Украины поможет развитию Грузии. Саакашвили добавил, что не разделяет эти две страны.
«В Грузии я был два президентских срока, и я точно знаю из опыта, что без успешной Украины не может быть успешной Грузии. Успешная Грузия может подавать пример успешной Украине, а Украина не может меняться оттого только, что Грузия существует. Борясь за Украину, я, конечно, борюсь и за Грузию», — подчеркнул он.
В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью. По данным правоохранительных органов Грузии, в ноябре 2008 года Саакашвили пообещал руководителю департамента конституционной безопасности МВД Грузии Дате Ахалая помиловать лиц, осуждённых за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году в обход комиссии по помилованию президент своим указом помиловал бывших офицеров Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав таким образом правовую основу для их условно-досрочного освобождения.
После депортации Саакшавили, в Грузии напомнили, что не снимали запрос Украине об экстрадиции Михаила Саакашвили.
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