Певица Билык раскритиковала политику РФ

Певица Билык по требованию радикалов раскритиковала политику России

Украинская певица, народная артистка Ирина Билык по требованию радикалов раскритиковала политику России в отношении Украины, чтобы избежать срыва концерта во Львове, сообщает львовское интернет-издание Zaxid.net.

Накануне сообщалось, что радикалы блокировали концерт Билык во Львове из-за того, что артистка не признает Россию "агрессором".

"Мой муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, потому что у него папа — россиянин. Мы решили, что наш сын — украинец. Я знаю точно, что мой муж — не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно", — приводит издание слова Билык, которые она сказала в ответ на требование радикалов. По данным издания, радикалы, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета, перед началом концерта зашли в гримерку Билык и требовали от нее "признать Россию страной-агрессором и признать оккупацию Крыма".

Она также задалась риторическим вопросом о том, чем такое отношение заслужили миллионы россиян; заявила, что "не считает, что простые люди, которые там (в России — ред.) живут, являются агрессорами". При этом Билык все же раскритиковала политику России в отношении Украины и заявила, что Крым должен быть украинским.

Сообщается, что после этого радикалы разблокировали вход в театр для проведения концерта.

Мужем Билык является российский фотохудожник и режиссер Аслан Ахмадов . Певицу критикуют за то, что она часто дает концерты в России, при этом продолжает выступать на Украине. Это не первая попытка радикалов сорвать концерт певицы. В июне 2017 года радикалы устроили драку с полицией в Одессе во время ее концерта.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.