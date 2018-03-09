Ким Чен Ын предложил Трампу личную встречу

СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести личную встречу

РИА Новости: последние новости

ЦИК ответил на решение Киева не пускать россиян на выборы

Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины

"Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей