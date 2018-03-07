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Названы версии отравления экс-полковника ГРУ
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Times назвала версии отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
Возможное отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривается, как попытка убийства, связанная с Россией, пишет британская газета Times. Однако существуют и другие версии, в том числе попытка нанести ущерб Москве, сообщили источники полиции и в cлужбе разведки МИ5.
Теперь британская полиция намерена проверить обстоятельства смерти супруги Скрипаля, которая скончалась от рака несколько лет назад и его 44-летнего сына, который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге.
В воскресенье возле одного из торговых центров в британском Солсбери из-за контакта с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена — это бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое.
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