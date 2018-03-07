Почему в Индии начали ненавидеть Ленина

Происходящий на Украине «ленинопад» внезапно подхватили в далекой Индии — в одном из местных городов разъяренная толпа снесла памятник Ленину. «Ленин — иностранец и в некотором смысле террорист», заявляют в свое оправдание местные политики. Означает ли это, что теперь и Индию охватили антироссийские настроения?

В центре города Белония на северо-востоке Индии толпа неизвестных с помощью бульдозера повалила стоявший в сквере памятник Владимира Ленина, сообщила во вторник газета Times of India. Как отмечает газета, вандалы скандировали лозунг «Да здравствует мать Индия!». После того как с помощью экскаватора фигуру повалили на землю, от нее отвалилась голова, которой погромщики начали играть в футбол.

В штате Трипура, где находится Белония, целых 26 лет бессменно правила Коммунистическая партии Индии (марксистская) — КПИ (М). Статуя появилась в сквере пять лет назад в честь 21-й годовщины прихода КПИ (М) к власти. Но в субботу на выборах «красные» проиграли партии «народников» («Бхаратия джаната партии» (БДП, Индийская народная партия). Эта та же партия, что правит и на уровне всей страны, к ней принадлежит премьер-министр Индии Нарендра Моди . Она защищает ценности индуизма.

Теперь уже оппозиционная партия коммунистов осудила погромщиков, а «народников» обвинила в разжигании насилия. Коммунисты предположили, что погром не мог произойти без одобрения новых властей. Как пишет « Федеральное агентство новостей », они также назвали акцию примером «коммунистофобии» и призвали наказать «хулиганов».

«Ленин — иностранец и в некотором смысле террорист. Не должно быть статуй такого человека в нашей стране. Они могут поместить эту статую в штаб-квартире коммунистической партии и поклоняться ему, если пожелают», — заявил член индийского парламента от БДП Субраманьян Свами, которого цитирует ТАСС. В БДП заявили, что они не «практикуют культуру насилия», однако в своих комментариях фактически выразили солидарность с погромщиками.

Секретарь местного округа БДП Раджа Нат с возмущением поинтересовался, «почему налогоплательщикам приходится финансировать статую Ленина?».

«Если бы это была статуя нашего бывшего премьер-министра, никто бы и пальцем не коснулся ее. Он был одним из нас и принадлежал стране. Но что делает статуя этого иностранца Ленина среди нашего народа?» — заметил он. Новый глава штата Трипура Татагата Рой, в свою очередь, в своем Twitter написал: «Что одно демократически избранное правительство может сделать, то другое демократически избранное правительство может отменить».

Times of India недовольно отмечает: Рой забыл упомянуть тот факт, что уничтожение государственной собственности — это незаконное наказуемое деяние.

«Это неправильно. Люди этой страны верят в разные идеологии. Это правда, что статуи Ленина были снесены после окончания власти (коммунистов — прим. ВЗГЛЯД) в России. Но Индия — не Россия, здесь все идеологии должны поддерживаться. Ленин принес большую революцию для бедных в 1917 году», — заявил член парламента. Кстати, партнеры партии Норендры Моди (БДП) по правящей в Индии коалиции акт вандализма все же осудили. Это сделал один из депутатов от левоцентристской партии «Джаната дал» (объединенная)». Причем он впервые упомянул тему России в связи с фигурой вождя русской революции.

Напомним, что в России частичный демонтаж памятников Ленину и другим советским вождя массово прошел в начале 90-х. Памятники разбирались по решению местных властей, в организованном порядке. Часть демонтированных в Москве памятников, к примеру, в том числе и статуя Феликса Дзержинского , перенесены в парк «Музеон» на берегу Москва-реки. Однако тысячи Лениных по-прежнему стоят по всей России, в центре едва ли не каждого города или даже крупного поселка.

В совершенно в других условиях проходил снос памятников на Украине в начале 2014 года. Сразу после «Революции Достоинства», как и сейчас, в индийской провинции, в Киеве и других городах памятники попросту ломали толпы хулиганов.

«Северо-Восток Индии — изолированные штаты, и они примыкают к штату Западная Бенгалия. А в Бенгалии левые взгляды, в том числе связанные с Советским Союзом, сохраняются, — заявила газете ВЗГЛЯД доктор исторических наук, руководитель Центра индийских исследований РАН Татьяна Шаумян, — В Бенгалии уже в течение ряда лет в коалиционных правительствах, и даже просто у власти, были местные коммунисты». По мнению экспертов, говорить о том, что в Индии вдруг выросли антироссийские настроения, не приходится. Хотя для многих жителей северо-востока страны коммунистические настроения действительно ассоциируются с былым влиянием СССР, но прямого отношения к нынешней России местные коммунисты не имеют.

По ее мнению, в подоплеке сноса монумента «нет антироссийского фактора, все это внутренние разборки коммунистов с другими партиями». На севере Индии до сих пор водятся красные партизаны

Один из главных идеологов левого движения в России, кандидат политических наук Борис Кагарлицкий отмечает, что прокоммунистические настроения на северо-востоке Индии, как и в соседнем Непале , остаются сильными. Правда, правящие в этих местах коммунистические партии, такие как Компартия Индии или упомянутая КПИ (М), давно стали частью регионального истеблишмента и многие даже называют их на самом деле неолиберальными.

«С другой стороны, существуют лево-радикальные партии. Они продолжают более активную борьбу, но являются во многих случаях маргинальными. Если они представлены где-то в парламентах, то на минимальном уровне, хотя пользуются некоторым авторитетом в интеллигентской среде», — сказал Кагарлицкий газете ВЗГЛЯД.

«Есть разного рода партизанские движения, которые действуют в основном на севере страны и представляют традиционную маоистскую тенденцию, — отметил Кагарлицкий и добавил. — Они в значительной степени опираются на племена и отражают не классовые интересы, а традиционное племенное сопротивление. Оно велось еще со времен британского колониализма и постепенно перешло в наследство современному индийскому государству». Кагарлицкий напомнил, что в регионе до сих пор существуют красные партизаны.

Он напомнил, что в соседнем Непале власть также остается в руках коммунистов.