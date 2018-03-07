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Полиция рассматривает несколько версий отравления Скрипаля
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Названы версии отравления Скрипаля 

Рамблер 7 марта 2018
Британская контрразведка MI5 и власти страны разработали несколько версий отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Как сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве, среди них есть как версия о «спонсированном государством покушении на убийство», так и версия о попытке ложно обвинить Россию.
Третьей версией стало сведение личных счетов. Британские правоохранители в рамках расследования также проверят обстоятельства смерти жены Скрипаля в 2012 году (женщина страдала от рака) и его 44-летнего сына, который скончался в Санкт-Петербурге в 2017 году после отказа печени.
66-летний Скрипаль 4 марта был обнаружен без сознания на скамейке в одном из торговых центров британского города Солсбери. Вместе с ним нашли 33-летнюю женщину. Позже выяснилось, что пострадавшая — его дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Специалистам пока не удалось установить состав вещества, которым отравился Скрипаль. Сообщалось, что врачи ведут симптоматическое лечение бывшего разведчика и его дочери. Симптомы отравления появились и у двух полицейских, осматривавших место, где был найден мужчина.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках сделки по обмену шпионами.
СМИ утверждали, что ранее Скрипаль подавал заявление в британскую полицию, в котором рассказал об опасениях за свою жизнь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
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