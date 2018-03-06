Лондон готовит ответ Москве из-за отравления экс-шпиона

Лондон готовит ответ Москве после загадочного отравления экс-шпиона

Сергея Скрипаля Великобритания может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу в РФ, если раскроется связь с Россией в деле об отравлении экс-полковника ГРУ

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон примет решительные меры, если в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля найдут российский след. Какими они могут быть и что случилось с выданным королевству двойным агентом?

В понедельник вечером полиция Солсбери нашла Скрипаля вместе с дочерью без сознания на лавочке в центре города. По словам очевидцев, «их будто бы чем-то накачали». В крови пострадавших был найден синтетический апиоид «фентанил». Это сильное обезболивающее, которое нередко используется как наркотик.

По одной из версий, отравиться Скрипаль с дочерью могли в местном кафе Zizi, куда пришли на обед. Полиция пытается восстановить события по минутам — есть фото и видео. Вопрос в том, как вещество могло попасть в организм?

«Если говорить о том, что их нашли в состоянии, таком, бессознательном, и, значит, у них, там, тошнота, рвота была, и нарушения функций дыхания, то возможно. Им можно убить. Для того чтобы его применять, вообще, реаниматолог должен рядом стоять с человеком; если применяется, вот, это вещество, то рядом реанимация должна быть в готовом состоянии. Если ее нет, то человек может умереть. Вот. Обычная форма: либо это пластырь с действующим началом, либо это раствор. Ну, добавили куда-нибудь в питье, да и все».

В британской прессе пишут, что этот случай существенно отличается от отравления Литвиненко. Так, эксперт по России Марк Галеотти заявил Times , что в таком случае это было бы «нарушением неписанных правил спецслужб», и напомнил, что Скрипаля официально помиловал президент Медведев. Но за собственную безопасность погибший тем не менее опасался. За несколько дней до отравления Скрипаль обратился в полицию, сказал, что ему угрожают физической расправой. Кто именно, неизвестно. О политическом подтексте этой истории говорит член Совета по внешней и оборонной политике, генерал майор ФСБ в запасе Александр Михайлов

Александр Михайлов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал майор ФСБ в запасе

«Логика действий, в общем-то, очень схожая, так как мы и в ситуации с Литвиненко понимали, что там больше присутствует политический фактор и в этой ситуации тоже наверняка присутствует какой-то политический фактор. Дело в том, что, если говорить о Литвиненко, то он надоел уже и Березовскому, который его туда вытащил, и английским специальным службам. Что касается Скрипаля, я не знаю, какой интерес он мог представлять для британских специальных служб. И единственное, что, наверное, его просто могли содержать, ну, как пенсионера почетного. Просто он был никто и звать его никак, в отличие от Литвиненко, который, безусловно, которому можно было сделать очень серьезный политический скандал».

Официальный Лондон обеспокоен случившимся и не исключает участия Москвы. Глава МИД Борис Джонсон пообещал «сильный» ответ, если подозрения подтвердятся. Британская делегация в таком случае может бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. В российском МИД заявления Бориса Джонсона о возможном участии России в отравлении Скрипаля назвали «дикостью».