Пока вы спали: США раскрыли «стратегию России» 

Россиян отправят в патриотические туры в Европу
Российское военно-историческое общество совместно с Министерством иностранных дел, Ростуризмом и туроператорами намерено организовать для жителей страны военно-патриотические туры в Европу, сообщила RT глава департамента информполитики РВИО Надежда Усманова. По ее словам, «патриотический туризм» будет подразумевать посещение музеев, монументов и мест сражений, а туры могут стать тематическими, например, посвященными Первой и Второй мировым войнам, войнам Наполеона или Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
Ученые создали «убийцу рака»
Ученые создали вакцину, способную практически полностью уничтожить рак, сообщает Medical Xpress. Разработка специалистов Гарвардского университета представляет собой персонализированную вакцину, действие которой основано на специфичных для каждой опухоли дефектных пептидных молекулах (неоантигенах). Вакцина способствует их распознаванию и реакции иммунитета, направленной против новообразования. Испытания вакцины на больных мышах показали ее большую эффективность по сравнению с обычным лечением — животные прожили 150 вместо 30 дней.
США раскрыли «стратегию России»
Глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли заявил американским сенаторам, что политической «стратегией» России является признание ее важной роли в мире и наличия у нее своих интересов, которые не могут игнорироваться США и их союзниками без последствий. Об этом, как сообщает ТАСС, генерал Эшли заявил во время своего выступления в комитете Сената по делам вооруженных сил. При этом он подчеркнул, что ранее Россия ясно давала понять, что не желает новой холодной войны, но и не намерена идти на уступки ради примирения с Западом.
Собчак и Жириновский снова поссорились
Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский вновь вступили в перепалку во время теледебатов. Так, в эфире канала «Россия» лидер ЛДПР назвал соперницу «дурой», «провокатором», «сумасшедшей» и «девочкой с улицы», а в ответ Собчак заявила, что Жириновский уже 25 лет занимается «клоунадой» и «хамством».
Уровень жизни в России и США в 2060 году
К 2060 году Россия окажется «одной из немногих стран», в которых уровень жизни снизится по сравнению с «эталоном» — США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно документу, слабому росту подушевого ВВП в России поспособствует низкая производительность труда и «плохая» демография, а именно сокращение занятости и доли экономически активного населения.