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Трамп отсудит у порноактрисы $20 миллионов
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Трамп решил отсудить у порноактрисы 20 миллионов долларов 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стефани Клиффорд (Stormy Daniels). В иске говорится, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении, пишет The Washington Post.
Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллион долларов за каждое нарушение.
13 марта Стефани Клиффорд заявила, что готова вернуть Дональду Трампу 130 тысяч долларов за право свободно говорить об отношениях с президентом и публиковать все имеющиеся у нее сообщения, фотографии и видеозаписи. Сторона Трампа на это предложение не ответила.
8 марта суд отклонил иск Клиффорд, которая заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их близкой связи.
У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.
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