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Названы самые опасные города мира
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Названы самые опасные города мира 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эксперты из мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" составили рейтинг самых опасных городов мира в 2017 году.
Первое место в списке занял мексиканский город Лос-Кабос, уровень убийств в котором составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место в рейтинге заняла венесуэльская столица Каракас. Тройку самых опасных городов мира замкнул также мексиканский город Акапулько.
Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке. Наибольшее представительство в списке у Бразилии и Мексики — 17 и 12 городов соответственно.
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