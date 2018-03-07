В Донбасс выдвинулась 57-я бригада ВСУ

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщил, что в Донбасс из Херсонской области «срочно» направили 57-ю бригаду в полном составе и «в полной военной экипировке». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Журавко, вместе с бригадой был направлен состав с военной техникой — бронетранспортерами и танками. Затем в сторону Донбасса выдвинулась колонна из 14 бензовозов на базе КРАЗ и МАЗ.

facebook.com/avzhuravko

Экс-депутат добавил, что колонну бензовозов заметили на трассе Херсон-Мелитополь. Свой пост Журавко сопроводил фотографиями.

facebook.com/avzhuravko

57-я бригада, о которой идет речь, это отдельная мотопехотная бригада ВСУ, сформированная в 2014 году. В феврале прошлого года сообщалось, что в зависимости от задач военного командования в Херсонской области на постоянной основе будут находиться от четырех до семи тысяч военнослужащих 57-й бригады.