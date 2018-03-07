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В Донбасс выдвинулась 57-я бригада ВСУ
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В Донбасс выдвинулась 57-я бригада ВСУ 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Facebook
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщил, что в Донбасс из Херсонской области «срочно» направили 57-ю бригаду в полном составе и «в полной военной экипировке». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
По словам Журавко, вместе с бригадой был направлен состав с военной техникой — бронетранспортерами и танками. Затем в сторону Донбасса выдвинулась колонна из 14 бензовозов на базе КРАЗ и МАЗ.
facebook.com/avzhuravko
Экс-депутат добавил, что колонну бензовозов заметили на трассе Херсон-Мелитополь. Свой пост Журавко сопроводил фотографиями.
facebook.com/avzhuravko
57-я бригада, о которой идет речь, это отдельная мотопехотная бригада ВСУ, сформированная в 2014 году. В феврале прошлого года сообщалось, что в зависимости от задач военного командования в Херсонской области на постоянной основе будут находиться от четырех до семи тысяч военнослужащих 57-й бригады.
 Ещё 8 источников 
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