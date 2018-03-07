В Белоруссии казнили убийцу собственных детей

В Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя города Мозырь Кирилла Казачка, признанного виновным в убийстве двух своих детей. Об этом правозащитной организации «Весна» сообщила мать Козачка.

По ее словам, Казачок был расстрелян еще в конце октября 2017 года. В феврале 2018 года агентство БелаПАН со ссылкой на данные правозащитников сообщало, что мужчина жив и ожидает исполнения приговора.

В январе 2016 года Казачок убил двух своих детей — 17-летнего сына и 9-летнюю дочь, после чего попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Концентрация спирта в крови у убийцы составляла 2,36 промилле. В декабре 2016 года Казачок был признан виновным в преступлении и приговорен к высшей мере наказания.