Националисты сорвали концерт Ирины Билык

Украинские радикалы заблокировали концерт Ирины Билык во Львове

По имеющимся данным, они сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр и не пропускали зрителей. На место инцидента прибыла полиция.

Это не первая попытка помешать выступлению Билык . Летом 2017 года активисты подрались с полицейскими во время концерта в Одессе.

Как утверждается, возмущение радикалов связано с тем, что исполнительница отказывается признать Россию "страной-агрессором".