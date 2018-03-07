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Националисты сорвали концерт Ирины Билык
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Украинские радикалы заблокировали концерт Ирины Билык во Львове 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
По имеющимся данным, они сформировали "коридор позора" у входа в Оперный театр и не пропускали зрителей. На место инцидента прибыла полиция.
Это не первая попытка помешать выступлению Билык. Летом 2017 года активисты подрались с полицейскими во время концерта в Одессе.
Как утверждается, возмущение радикалов связано с тем, что исполнительница отказывается признать Россию "страной-агрессором".
В 2017 году сообщалось, что украинские националисты сорвали моноспектакль российского театрального актера и режиссера Константина Райкина "Над балаганом небо".
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