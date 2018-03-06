Анну Чапман пристыдили за фото в бикини 

Британские СМИ пристыдили Анну Чапман за фотографии в Instagram, опубликованные в день, когда стало известно об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на материал издания Daily Mail.
Анна Чапман была одним из 10 российских агентов, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля и еще троих западных шпионов.
Представители поколения 1980-х и 1990-х годов наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями. Такой вывод сделали эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK. Ученые провели исследование и выяснили, что примерно 70% представителей поколения 1980-х и 1990-х годов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время избыточный вес в этом возрасте имели только пять человек из десяти, родившихся с 1945 по 1955 годы. Почему, как вы думаете? Дело в пресловутом фастфуде? #анначапман#тайнычапман#рентв#телеведущая#ожирение#лишнийвес#зожификация#фастфуд#едадляжизни#пппитание#красивоетело#нашидни#самоеинтересное#жизньболь#интересно#мнение#правдажизни#всеподконтролем
На фотографиях, опубликованных 5 марта, Чапман позирует в купальнике на пляже в Найн-Харн-Бич в Таиланде.
Позже фотографии из Instagram Чапман были удалены.
5 марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Оба они находятся в критическом состоянии.