Анну Чапман пристыдили за фото в бикини

Анна Чапман была одним из 10 российских агентов, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля и еще троих западных шпионов.

На фотографиях, опубликованных 5 марта, Чапман позирует в купальнике на пляже в Найн-Харн-Бич в Таиланде.

Позже фотографии из Instagram Чапман были удалены.