Ещё
Анну Чапман пристыдили за фото в бикини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анну Чапман пристыдили за фото в бикини 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Британские СМИ пристыдили Анну Чапман за фотографии в Instagram, опубликованные в день, когда стало известно об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на материал издания Daily Mail.
Анна Чапман была одним из 10 российских агентов, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля и еще троих западных шпионов.

Представители поколения 1980-х и 1990-х годов наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями. Такой вывод сделали эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK. Ученые провели исследование и выяснили, что примерно 70% представителей поколения 1980-х и 1990-х годов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время избыточный вес в этом возрасте имели только пять человек из десяти, родившихся с 1945 по 1955 годы. Почему, как вы думаете? Дело в пресловутом фастфуде? #анначапман#тайнычапман#рентв#телеведущая#ожирение#лишнийвес#зожификация#фастфуд#едадляжизни#пппитание#красивоетело#нашидни#самоеинтересное#жизньболь#интересно#мнение#правдажизни#всеподконтролем

Публикация от  Анна Чапман Anna Chapman (@anya.chapman)

На фотографиях, опубликованных 5 марта, Чапман позирует в купальнике на пляже в Найн-Харн-Бич в Таиланде.
Позже фотографии из Instagram Чапман были удалены.
5 марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Оба они находятся в критическом состоянии.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на слова Собчак412
Названы имена жертв крушения Ан-26373
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26158
Стало известно о героическом поступке пилота Ан-26290
СМИ сообщили о гибели генерала при крушении Ан-26299
Видео
01:18
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26
Украина Происшествия
01:42
Пост оппозиционера о крушении Ан-26 вызвал гнев в Сети
Интернет Общество
00:37
Доской по голове. Как в Ростове работают с дебоширами
Происшествия
00:44
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
Шоу-бизнес
00:40
Что погубило Ан-26
Происшествия
00:34
Собчак попросила у Киева разрешения въехать в Крым
Политика
01:11
Кто победит в газовой войне России и Украины
Экономика
01:11
Украина атакует: «Газпром» жалуется
Украина Компании
01:14
Путин отреагировал на крушение Ан-26 в Сирии
Политика
01:50
К чему приведет снятие Грудинина с выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение