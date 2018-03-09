Боевики в Сирии обстреляли российских журналистов

Боевики обстреляли пункт пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин в Сирии из зенитных установок. Там собрались сотни человек, в том числе российские и иностранные журналисты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Жертв и пострадавших удалось избежать. По оценке сирийских военных, стрельба велась из скорострельных зенитных орудий большого калибра.

27 февраля Министерство обороны России объявило в районе Восточной Гуты перемирие — так называемую «гуманитарную паузу» с целью дать возможность мирным жителям выйти из районов обстрелов.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Ранее в этом регионе, который находится неподалеку от столицы Сирии Дамаска, погибли сотни человек. Сообщалось, что период активных бомбардировок и артиллерийских обстрелов Восточной Гуты пришелся на 19 и 20 февраля.