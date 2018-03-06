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Захарова ответила на ультиматум Британии
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Захарова ответила на ультиматум Британии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дикостью» слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможном отказе сборной Англии от участия в Чемпионате мира по футболу 2018 года, передает «Газета.ру».
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Ранее Борис Джонсон сказал, что Англия может отказаться от участия в чемпионате из-за ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери неизвестным веществом.
«Дикость», — прокомментировала Захарова заявление главы британского МИДа.
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был отравлен неизвестным ядом в Солсбери. Вместе с дочерью Юлией их обнаружили на скамейке в городском сквере в критическом состоянии. По информации СМИ, Скрипалей могли отравить фентанилом — синтетическим веществом, воздействие которого на человека похоже на героин, только в сотни раз сильнее.
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