«Всё, ***», кто отравил Скрипаля и другие события дня

Главные события вторника

России пригрозили санкциями из-за отравления Скрипаля

Великобритания выступает за продление санкций в отношении России и рассмотрит возможность введения дополнительных мер в том случае, если версия о "российском следе" в инциденте в Солсбери подтвердится.

Россия направила Австрии ноту протеста

Посольство России в Австрии направило ноту в австрийский МИД после осквернения памятника советским воинам-освободителям в центре Вены. Об этом сообщает российская дипмиссия.

Кортеж Порошенко сбил пенсионера

Днем 6 марта один из автомобилей кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину в центре Киева. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

“Пить некогда”: Домогаров раскрыл правду о скандале

Актер Александр Домогаров прокомментировал предположения СМИ о причинах его увольнения из театра Моссовета.

Газовая война с Украиной ударит по россиянам

Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром" начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают аналитики.

Рыбка заговорила: «У Дерипаски был план по выборам в США»

Анастасия Вашукевич или Настя Рыбка, находящаяся под стражей в Таиланде, утверждает, что у нее есть доказательства вмешательства России в выборах США. Она дала интервью журналистам CNN из-за решетки тюремной камеры.

Иностранцам ограничат въезд в Россию

Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, подозреваемых в содействии террористическим организациям. Об этом пишет газета "Известия".

Российских легкоатлетов могут лишить всего

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустили полный запрет на допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.

Прохоров ответил на угрозы Родченкова

Попытка запугивания со стороны адвоката Григория Родченкова Джима Уолдена не заставят Михаила Прохорова отказаться от помощи в судебных процессах российским биатлонисткам. Об этом говорится в письме Прохорова к юристу, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

“Оскорбительные условия”: в РФ ответили США

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что условия, которые предложил его американский коллега Даниэл Салливан в обмен на отмену санкций, «немного оскорбительные» для России. Об этом сообщает Russia Today.

«Всё, *.»: расшифровка переговоров пилотов Ан-148

Портал 78.ru сообщил, что получил в свое распоряжение расшифровку речевого самописца разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.