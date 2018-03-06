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«Всё, ***», кто отравил Скрипаля и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Sky News
России пригрозили санкциями из-за отравления Скрипаля
Великобритания выступает за продление санкций в отношении России и рассмотрит возможность введения дополнительных мер в том случае, если версия о "российском следе" в инциденте в Солсбери подтвердится.
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Россия направила Австрии ноту протеста
Посольство России в Австрии направило ноту в австрийский МИД после осквернения памятника советским воинам-освободителям в центре Вены. Об этом сообщает российская дипмиссия.
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Кортеж Порошенко сбил пенсионера
Днем 6 марта один из автомобилей кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину в центре Киева. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
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“Пить некогда”: Домогаров раскрыл правду о скандале
Актер Александр Домогаров прокомментировал предположения СМИ о причинах его увольнения из театра Моссовета.
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Газовая война с Украиной ударит по россиянам
Газовый конфликт Киева и Москвы может ударить не только по украинцам, но и по россиянам. Если в результате расторгнутых контрактов "Газпром" начнет терять прибыль, могут повыситься тарифы внутри России, считают аналитики.
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Рыбка заговорила: «У Дерипаски был план по выборам в США»
Анастасия Вашукевич или Настя Рыбка, находящаяся под стражей в Таиланде, утверждает, что у нее есть доказательства вмешательства России в выборах США. Она дала интервью журналистам CNN из-за решетки тюремной камеры.
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Иностранцам ограничат въезд в Россию
Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, подозреваемых в содействии террористическим организациям. Об этом пишет газета "Известия".
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Российских легкоатлетов могут лишить всего
В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустили полный запрет на допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.
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Прохоров ответил на угрозы Родченкова
Попытка запугивания со стороны адвоката Григория Родченкова Джима Уолдена не заставят Михаила Прохорова отказаться от помощи в судебных процессах российским биатлонисткам. Об этом говорится в письме Прохорова к юристу, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
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“Оскорбительные условия”: в РФ ответили США
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что условия, которые предложил его американский коллега Даниэл Салливан в обмен на отмену санкций, «немного оскорбительные» для России. Об этом сообщает Russia Today.
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«Всё, *.»: расшифровка переговоров пилотов Ан-148 
Портал 78.ru сообщил, что получил в свое распоряжение расшифровку речевого самописца разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.
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