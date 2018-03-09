Ещё
Трамп и Ким Чен Ын договорились о встрече
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён.
"Президент согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая", — заявил Чон Ын Ён.
"Давление (на КНДР) продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела", — добавил он.
Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".
РИА Новости: последние новости
В Манафорта бросили триколор и обвинили в "продаже Америки русским" Белый Дом рассказал, что должно включать в себя любое соглашение с КНДР СМИ: КНДР готова к переговорам с США, но без предварительных условий
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Ефремов сорвал спектакль и обматерил зрителей217
Запад услышал Путина692
Панин выложил шокирующее видео с дочерью61
Протестующие в Киеве прорвались к памятнику Шевченко147
Развеян миф о «российской агрессии» в Прибалтике51
Видео
00:43
Лавров отреагировал на обвинения РФ в отравлении Скрипаля
Политика Происшествия
00:58
США накажут россиян за поездки в Крым?
Общество
«Изменить миропорядок»: новое обвинение против РФ
Армия В мире
01:47
США провели воздушную разведку у Крыма
Армия Оружие
00:23
Москвичам назвали сроки оттепели
Общество Новости Москвы
00:12
Панин выложил шокирующее видео с дочерью
Шоу-бизнес
02:32
Запад услышал Путина
Политика Армия
Скандал в зоопарке: Курящий орангутанг попал на видео
В мире
03:04
Радикалы обещают сорвать выборы РФ на Украине
Политика Выборы 2018
Ургант рассказал зашкварные истории
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение