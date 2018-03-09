Трамп и Ким Чен Ын договорились о встрече

Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

"Президент согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая", — заявил Чон Ын Ён.

"Давление (на КНДР) продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела", — добавил он.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".