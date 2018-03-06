В Узбекистане возьмут под контроль свадьбы

В Узбекистане появится документ, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других праздничных мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.
Поводом для разработки такого документа послужила критика президента страны Шавката Мирзиёева. После замечаний главы государства по поводу проведения пышных свадеб и посещения их чиновниками ряд министерств и ведомств, парламент, совместно с общественными организациями, взялся за разработку соответствующего документа.
"Фонды "Нуроний" и "Махалля" уже приняли обращение по поводу упорядочения свадебных и других торжественных мероприятий. Сегодня на организацию подобных вечеров у людей уходит много денег, что приводит к расточительности. Мы видим опыт других стран и народов, которые проводят такие мероприятия скромно, малобюджетно", — заявил Sputnik генеральный директор Узбекского агентства печати и информации (УзАПИ) Лазиз Тангриев.
Свадебный кортеж машин, фото— и видеосъемка, приглашенные гости в количестве 500-600 человек — все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, недоступным для каждого, отметил Тангриев. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди влезают в долги, берут кредиты и даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.
"Если у кого-то есть много денег, почему бы, допустим, не купить книг и не подарить школе. То есть надо приносить пользу государству и людям, вместо того, чтобы заниматься расточительством. Президент высказал свое мнение по этому поводу, Сенат будет рассматривать и принимать соответствующий документ. А сейчас идет обсуждение и сбор предложений, активно задействована общественность", — пояснил чиновник.
При этом Тангриев подчеркнул, что никто не говорит запрете, речь идет об упорядочивании этих мероприятий. По итогам работы планируется принять документ рекомендательного характера, без каких-либо жестких рамок. Решение должно устроить всех. Тангриев также не исключил возможности соответствующего закона, по примеру Таджикистана.
Еще одной проблемой проведения различных торжеств и свадеб в Узбекистане, по словам главы Агентства печати и информации, является алкоголь.
"Нередко случается так, что на свадьбе, где присутствуют молодежь и люди более старшего возраста, пьют водку. Какой пример мы подаем подрастающему поколению? Разве так воспитывают родители своих детей?" — отметил Тангриев.
Он считает, что разрабатываемый документ должен быть направлен на решение целого комплекса вопросов.
"Мы должны прийти к единому мнению. Чтобы простому человеку было доступно провести свадьбу или другое подобного рода торжество. Это избавит нас от социального расслоения. Если посмотреть на наших предков, все проводилось в пределах разумного", — заключил собеседник.
УзАПИ разработало медиаплан, согласно которому, средствам массовой информации рекомендовано подготовить цикл передач и серию материалов разъяснительного характера по данному вопросу.