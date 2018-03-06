В Узбекистане возьмут под контроль свадьбы

"Если у кого-то есть много денег, почему бы, допустим, не купить книг и не подарить школе. То есть надо приносить пользу государству и людям, вместо того, чтобы заниматься расточительством. Президент высказал свое мнение по этому поводу, Сенат будет рассматривать и принимать соответствующий документ. А сейчас идет обсуждение и сбор предложений, активно задействована общественность", — пояснил чиновник.

Свадебный кортеж машин, фото— и видеосъемка, приглашенные гости в количестве 500-600 человек — все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, недоступным для каждого, отметил Тангриев. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди влезают в долги, берут кредиты и даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.