Ещё
В Узбекистане возьмут под контроль свадьбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Узбекистане появится документ, регулирующий проведение свадеб 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Узбекистане появится документ, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других праздничных мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.
Поводом для разработки такого документа послужила критика президента страны Шавката Мирзиёева. После замечаний главы государства по поводу проведения пышных свадеб и посещения их чиновниками ряд министерств и ведомств, парламент, совместно с общественными организациями, взялся за разработку соответствующего документа.
"Фонды "Нуроний" и "Махалля" уже приняли обращение по поводу упорядочения свадебных и других торжественных мероприятий. Сегодня на организацию подобных вечеров у людей уходит много денег, что приводит к расточительности. Мы видим опыт других стран и народов, которые проводят такие мероприятия скромно, малобюджетно", — заявил Sputnik генеральный директор Узбекского агентства печати и информации (УзАПИ) Лазиз Тангриев.
Свадебный кортеж машин, фото— и видеосъемка, приглашенные гости в количестве 500-600 человек — все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, недоступным для каждого, отметил Тангриев. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди влезают в долги, берут кредиты и даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.
"Если у кого-то есть много денег, почему бы, допустим, не купить книг и не подарить школе. То есть надо приносить пользу государству и людям, вместо того, чтобы заниматься расточительством. Президент высказал свое мнение по этому поводу, Сенат будет рассматривать и принимать соответствующий документ. А сейчас идет обсуждение и сбор предложений, активно задействована общественность", — пояснил чиновник.
При этом Тангриев подчеркнул, что никто не говорит запрете, речь идет об упорядочивании этих мероприятий. По итогам работы планируется принять документ рекомендательного характера, без каких-либо жестких рамок. Решение должно устроить всех. Тангриев также не исключил возможности соответствующего закона, по примеру Таджикистана.
Еще одной проблемой проведения различных торжеств и свадеб в Узбекистане, по словам главы Агентства печати и информации, является алкоголь.
"Нередко случается так, что на свадьбе, где присутствуют молодежь и люди более старшего возраста, пьют водку. Какой пример мы подаем подрастающему поколению? Разве так воспитывают родители своих детей?" — отметил Тангриев.
Он считает, что разрабатываемый документ должен быть направлен на решение целого комплекса вопросов.
"Мы должны прийти к единому мнению. Чтобы простому человеку было доступно провести свадьбу или другое подобного рода торжество. Это избавит нас от социального расслоения. Если посмотреть на наших предков, все проводилось в пределах разумного", — заключил собеседник.
УзАПИ разработало медиаплан, согласно которому, средствам массовой информации рекомендовано подготовить цикл передач и серию материалов разъяснительного характера по данному вопросу.
РИА Новости: последние новости
Важно продолжать диалог с гражданским обществом России, заявил Макрон Клишас заявил об угаре русофобии в Лондоне У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму280
Мясорубка в Гудаури59
Умер Александр Павловский6
Группа «Пикник» разбилась в ДТП19
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина91
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение