Обзор зарубежных СМИ: марафон, сломавший олимпийцев

Порошенко разъярил Венгрию из-за выборов

Президент Украины Петр Порошенко «привел в ярость» Венгрию, чтобы переизбраться на новый срок, сообщает «Главред». По мнению автора статьи, украинский лидер строит свою предвыборную кампанию на эксплуатации национальных чувств западных украинцев, для которых «защита мовы» важнее ВВП и борьбы с коррупцией. Так журналист объяснил то, что в конце февраля Конституционный суд Украины отменил закон, который позволял использование в работе госорганов региональных языков, в том числе венгерского, в областях, где эти языки считают родными более 10% населения. По его словам, Порошенко не пользуется доверием населения, погряз в коррупционных скандалах и не хочет проводить реформы, в связи с чем создает стране мнимые угрозы. Звездные лыжники, которые проиграли

Победителя «Тур де Франс» поймали на допинге Издание Dagens Nyheter перечислило звездных лыжников, которые выигрывали Олимпиады и чемпионаты мира, однако так и не смогли победить на одной из самых престижных гонок в мире — Васалоппете в Швеции. Так, в 2016 году Васалоппет не покорился четырехкратному олимпийскому чемпиону Дарио Колонье, в 2015-м — итальянцу Джорджо Ди Чента, в 2013-м — россиянину Василию Рочеву , а в 2011-м — ни шведу Бьерну Линду, ни норвежцу Йенсу Арне Свартедалю. Также гонку так и не выиграли такие прославленные спортсмены, как Фруде Эстиль, Тобиас Фредрикссон, Томас Альсгорд, Алексей Прокуроров Владимир Смирнов , Томас Вассберг и многие другие.

Украинские националисты против «польских шовинистов» Спецкомитет парламента Великобритании обвинил велогонщика Брэдли Уиггинса в намеренном применении допинга, сообщает Sky News . Члены комитета обнародовали результаты двухлетнего расследования, которое показало, что Уиггинс применял запрещенный препарат триамцинолон не для лечения аллергии, а для улучшения спортивных показателей перед велогонкой «Тур де Франс» 2012 года, которую он в итоге выиграл. Сам спортсмен назвал обвинения в свой адрес ложными.

Украинские националисты провели марш во Львове, посвященный 68-й годовщине смерти главнокомандующего так называемой Украинской повстанческой армии Романа Шухевича , сообщает «Страна.ua». Во время мероприятия националисты несли баннер с надписью «Город Львов не для польских панов». Один из участников марша объяснил порталу, что Львов — «символ оккупации украинской земли», а «польские шовинисты» в межвоенный период применяли против украинцев «массовый террор», который остановил Шухевич.

«Нас снова пытаются ставить на колени. Мы будем сопротивляться», — заявил он.

Издание уточняет, что подобным образом националисты отреагировали на принятие в Польше закона, который подразумевает наказание за отрицание преступлений украинских националистов во времена Второй мировой войны. «Несмотря на санкции»

Несмотря на экономические санкции, экспорт немецких компаний в Россию вырос впервые за пять лет, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В 2017 году экспорт из Германии в Россию вырос на 20%, что принесло стране почти 26 миллиардов евро. Увеличился экспорт и из России в Германию — на 19% до 31,4 миллиарда евро. Также издание сообщает, что местные эксперты прогнозируют рост товарооборота между странами и в 2018-м.