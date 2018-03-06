На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение

Власти Шри-Ланки ввели в стране чрезвычайное положение из-за столкновений между буддистами и мусульманами. Об этом сообщает Al Jazeera. Как отмечается, правительство намерено принять «суровые меры» против людей, провоцирующих насилие.

Накануне в городе Канди был введён комендантский час после столкновений религиозных групп, в результате которых погиб буддист и были сожжены принадлежащие мусульманам предприятия.

По данным источников телеканала, насилие распространяется по всей Шри-Ланке.

Основная масса населения острова (около 75%) исповедует буддизм, мусульмане составляют 10%. Ещё 13% граждан являются последователями индуизма.

В феврале чрезвычайное положение было введено на Мальдивах.