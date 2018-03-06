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На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение
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На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Власти Шри-Ланки ввели в стране чрезвычайное положение из-за столкновений между буддистами и мусульманами. Об этом сообщает Al Jazeera. Как отмечается, правительство намерено принять «суровые меры» против людей, провоцирующих насилие.
Накануне в городе Канди был введён комендантский час после столкновений религиозных групп, в результате которых погиб буддист и были сожжены принадлежащие мусульманам предприятия.
По данным источников телеканала, насилие распространяется по всей Шри-Ланке.
Основная масса населения острова (около 75%) исповедует буддизм, мусульмане составляют 10%. Ещё 13% граждан являются последователями индуизма.
В феврале чрезвычайное положение было введено на Мальдивах.
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Источник: в СНГ прорабатывают меры воздействия на Украину из-за неуплаты взносов Первый иск за нарушение польского закона о холокосте подан против аргентинской газеты Главы МИД стран Балтии провели встречу с госсекретарём США
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