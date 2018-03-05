Ещё
В Праге прошел антикоммунистический митинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Праге прошел антикоммунистический митинг 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Свыше 10 тысяч человек участвуют вечером в воскресенье в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против допуска коммунистов к власти и, в частности, против избрания главой парламентского комитета по контролю над службами безопасности члена компартии Зденека Ондрачека, который при социализме, будучи полицейским, разгонял антикоммунистические манифестации.
Чешский депутат от компартии Зденек Ондрачек в пятницу с третьей попытки был избран главой парламентского комитета по контролю над деятельностью Главной инспекции служб безопасности (GIBS), которая, в свою очередь, контролирует работу республиканских служб безопасности.
Выдвижение коммунистами на данный пост Ондрачека в течение трех месяцев вызывало в парламенте и в обществе весьма ожесточенные споры, поскольку этот депутат при социализме служил в полиции и участвовал в разгонах антикоммунистических демонстраций, в том числе во время "бархатной революции", которая отстранила компартию от власти.
В начале 1990-х годов в интервью пражскому журналу Mladý svět Ондрачек признался, что, будучи полицейским, колотил дубинкой по головам демонстрантов и однажды ударил девушку. Ныне он на эту тему не распространяется, но заявляет, что ничуть не жалеет о своем жизненном пути и не видит повода для каких-либо извинений.
"А за что он должен извиняться? Он всего лишь исполнял свои служебные обязанности", — заявил в воскресенье в выступлении по ТВ Prima глава компартии Войтех Филип.
"Не допустим коммунистов к власти!" — таков главный лозунг, под которым в понедельник проходит митинг в центре Праги. По данным организаторов, в акции протеста участвует более 10 тысяч человек.
"Никто из тех, кто бил в дни "бархатной революции" студентов и к тому же абсолютно не чувствует за это стыда, не имеет сегодня права и близко приближаться к каким-либо органам власти", — заявила в своем выступлении один из организаторов мероприятия Луция Когоутова. Трансляцию с митинга ведут сетевые ТВ-каналы.
Местные СМИ отмечают, что избрание Ондрачека главой парламентского комитета могло состояться только при содействии депутатов от правящего движения ANO, лидер которого премьер Андрей Бабиш из-за того, что находится под следствием, никак не может сформировать правительство республики. Руководство компартии ныне пообещало Бабишу поддержку при следующем голосовании о вотуме доверия его правительству, в ответ депутаты от ANO помогли избранию их однопартийца на столь серьезный пост, пишут СМИ.
Помимо критики компартии и лично Ондрачека, участники митинга на Вацлавской площади выступают также против премьера Бабиша, которого суд в Братиславе обвинил в сотрудничестве с органами коммунистической госбезопасности и который ныне, по мнению протестующих, помогает постепенному возвращению коммунистов к власти. Подобные митинги вечером в понедельник проходят также в городах Брно, Острава и Злин.
РИА Новости: последние новости
Эксперт о позиции Парижа по "делу Скрипаля": резкие жесты – в стиле Макрона У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Клишас заявил об угаре русофобии в Лондоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму199
Мясорубка в Гудаури26
В ООН сорвали выступление России222
Умер Александр Павловский3
Третья мировая война наступила для Климкина100
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение