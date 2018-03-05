В Праге прошел антикоммунистический митинг

Свыше 10 тысяч человек участвуют вечером в воскресенье в митинге на Вацлавской площади в центре Праги , протестуя против допуска коммунистов к власти и, в частности, против избрания главой парламентского комитета по контролю над службами безопасности члена компартии Зденека Ондрачека, который при социализме, будучи полицейским, разгонял антикоммунистические манифестации.

Чешский депутат от компартии Зденек Ондрачек в пятницу с третьей попытки был избран главой парламентского комитета по контролю над деятельностью Главной инспекции служб безопасности (GIBS), которая, в свою очередь, контролирует работу республиканских служб безопасности.

Выдвижение коммунистами на данный пост Ондрачека в течение трех месяцев вызывало в парламенте и в обществе весьма ожесточенные споры, поскольку этот депутат при социализме служил в полиции и участвовал в разгонах антикоммунистических демонстраций, в том числе во время "бархатной революции", которая отстранила компартию от власти.

"А за что он должен извиняться? Он всего лишь исполнял свои служебные обязанности", — заявил в воскресенье в выступлении по ТВ Prima глава компартии Войтех Филип. В начале 1990-х годов в интервью пражскому журналу Mladý svět Ондрачек признался, что, будучи полицейским, колотил дубинкой по головам демонстрантов и однажды ударил девушку. Ныне он на эту тему не распространяется, но заявляет, что ничуть не жалеет о своем жизненном пути и не видит повода для каких-либо извинений.

"Никто из тех, кто бил в дни "бархатной революции" студентов и к тому же абсолютно не чувствует за это стыда, не имеет сегодня права и близко приближаться к каким-либо органам власти", — заявила в своем выступлении один из организаторов мероприятия Луция Когоутова. Трансляцию с митинга ведут сетевые ТВ-каналы. "Не допустим коммунистов к власти!" — таков главный лозунг, под которым в понедельник проходит митинг в центре Праги. По данным организаторов, в акции протеста участвует более 10 тысяч человек.

Местные СМИ отмечают, что избрание Ондрачека главой парламентского комитета могло состояться только при содействии депутатов от правящего движения ANO, лидер которого премьер Андрей Бабиш из-за того, что находится под следствием, никак не может сформировать правительство республики. Руководство компартии ныне пообещало Бабишу поддержку при следующем голосовании о вотуме доверия его правительству, в ответ депутаты от ANO помогли избранию их однопартийца на столь серьезный пост, пишут СМИ.