Ещё
В Британии отравился российский шпион-перебежчик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии отравили шпионившего в пользу Лондона россиянина 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Солсбери в Великобритании отравлен 66-летний гражданин России Сергей Скрипаль, который в 2010 году получил убежище от британских властей; уличенный Москвой в шпионаже россиянин в критическом состоянии, сообщают СМИ.
Утверждается, что мужчина «подвергся воздействию неизвестного вещества». Он госпитализирован в больницу вместе с 30-летней женщиной из торгового центра Maltings в Солсбери. Каким веществом отравился бывший шпион, неизвестно, сообщает Би-би-си.
>> Путин рассказал об активной работе шпионов в России
Инцидент произошел в 16.15 по Гринвичу в воскресенье.
Скрипаль был осужден в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. Он был признан виновным в передаче удостоверений российских агентов разведки, работающих под прикрытием в Европе, британской службе MI-6.
За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, он получил 100 тыс. долларов.
В 2010 году Скрипаль был освобожден в обмен на российских разведчиков в США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко призвал Европу подумать над обоснованностью «Северного потока-2» Генпрокуратура Берлина подтвердила задержание главного фигуранта «кокаинового дела» Китай прокомментировал послание Путина в свете ядерной доктрины США
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»442
«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»192
Названо условие снятия санкций с России22
Базу ЧВК Вагнера «рассекретили»256
Миллион долларов и золото могут стоить Грудинину выборов48
Видео
00:55
Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже»
Украина В мире
01:11
Украина приготовилась взять взаймы на газ
В мире Украина
01:41
Стивен Хокинг рассказал о небытии
Наука Наука и техника
00:43
Глазами очевидцев: двигатель самолёта Tez Jet разваливается на высоте
Другое
00:37
Рыбка рассказала о новом компромате
Общество
01:11
Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России
Экономика
00:42
«Нафтогаз» решил уйти из России
Компании
00:13
Дикие кабаны прошлись вдоль трассы под Рязанью
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:00
Советник Порошенко покутил в Куршевеле под гимн Украины
Украина В мире
00:33
Гибель американских солдат в Нигере попала на видео
Армия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение