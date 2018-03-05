В Британии отравился российский шпион-перебежчик

В Британии отравили шпионившего в пользу Лондона россиянина

В городе Солсбери в Великобритании отравлен 66-летний гражданин России Сергей Скрипаль , который в 2010 году получил убежище от британских властей; уличенный Москвой в шпионаже россиянин в критическом состоянии, сообщают СМИ.

Утверждается, что мужчина «подвергся воздействию неизвестного вещества». Он госпитализирован в больницу вместе с 30-летней женщиной из торгового центра Maltings в Солсбери. Каким веществом отравился бывший шпион, неизвестно, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в 16.15 по Гринвичу в воскресенье.

Скрипаль был осужден в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. Он был признан виновным в передаче удостоверений российских агентов разведки, работающих под прикрытием в Европе, британской службе MI-6.

За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, он получил 100 тыс. долларов.

В 2010 году Скрипаль был освобожден в обмен на российских разведчиков в США.