Золото Грудинина, россияне без пенсии и другие события дня

Главные события понедельника

Украина купила газ в четыре раза дороже российского

Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома» . Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Витренко.

45 тысяч россиян не смогут получить пенсию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "Газете.Ru" рассказал, что около 45 тыс. граждан могут не получить страховую пенсию в этом году.

"Не дождетесь": Собчак сделала важное заявление

Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время теледебатов в понедельник на Первом канале заявила, что нападение на нее было попыткой запугать и отказаться от участия в теледебатах, но она не откажется.

Российского депутата обстреляли в Донбассе

Российский депутат Алексей Журавлев попал под минометный обстрел в Донбассе, сообщает Telegram-канала WarGonzo.

У Грудинина нашли золото в Швейцарии

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. Об этом проинформировал журналистов в понедельник член ЦИК РФ Александр Кинев

Искандер" поразил цель на расстоянии 100 км

Военнослужащие ракетных войск выполнили боевой пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Навальный стал третьим в деле Рыбки

Москву ждет аномальный снегопад 8 марта

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что к 8 марта в столице может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщает агентство «Москва».

На «Оскаре» пошутили про Путина