Золото Грудинина, россияне без пенсии и другие события дня

Украина купила газ в четыре раза дороже российского
Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Витренко.
45 тысяч россиян не смогут получить пенсию
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "Газете.Ru" рассказал, что около 45 тыс. граждан могут не получить страховую пенсию в этом году.
"Не дождетесь": Собчак сделала важное заявление
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время теледебатов в понедельник на Первом канале заявила, что нападение на нее было попыткой запугать и отказаться от участия в теледебатах, но она не откажется.
Российского депутата обстреляли в Донбассе
Российский депутат Алексей Журавлев попал под минометный обстрел в Донбассе, сообщает Telegram-канала WarGonzo.
У Грудинина нашли золото в Швейцарии
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. Об этом проинформировал журналистов в понедельник член ЦИК РФ Александр Кинев.
Искандер" поразил цель на расстоянии 100 км
Военнослужащие ракетных войск выполнили боевой пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Навальный стал третьим в деле Рыбки
Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич ("Насте Рыбке") и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни, передает "Интерфакс".
Москву ждет аномальный снегопад 8 марта
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что к 8 марта в столице может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщает агентство «Москва».
На «Оскаре» пошутили про Путина
Ведущий церемонии награждения премией «Оскар» Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина во время вручения статуэтки фильму «Икар». Торжественное мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 5 марта, прямую трансляцию вел «КиноПоиск».