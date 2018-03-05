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Золото Грудинина, россияне без пенсии и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Украина купила газ в четыре раза дороже российского
Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Витренко.
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45 тысяч россиян не смогут получить пенсию
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "Газете.Ru" рассказал, что около 45 тыс. граждан могут не получить страховую пенсию в этом году.
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"Не дождетесь": Собчак сделала важное заявление
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время теледебатов в понедельник на Первом канале заявила, что нападение на нее было попыткой запугать и отказаться от участия в теледебатах, но она не откажется.
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Российского депутата обстреляли в Донбассе
Российский депутат Алексей Журавлев попал под минометный обстрел в Донбассе, сообщает Telegram-канала WarGonzo.
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У Грудинина нашли золото в Швейцарии
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. Об этом проинформировал журналистов в понедельник член ЦИК РФ Александр Кинев.
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Искандер" поразил цель на расстоянии 100 км
Военнослужащие ракетных войск выполнили боевой пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Навальный стал третьим в деле Рыбки
Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич ("Насте Рыбке") и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни, передает "Интерфакс".
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Москву ждет аномальный снегопад 8 марта
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что к 8 марта в столице может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщает агентство «Москва».
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На «Оскаре» пошутили про Путина
Ведущий церемонии награждения премией «Оскар» Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина во время вручения статуэтки фильму «Икар». Торжественное мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 5 марта, прямую трансляцию вел «КиноПоиск».
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