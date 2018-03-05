Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы воспрепятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Такое заявление глава украинского государства сделал во время встречи с министром обороны Швеции Петером Хулквистом, сообщает телеканал «112 Украина».

«Я очень надеюсь, что страны Северной Европы, Швеция, Финляндия, Дания, играют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты газового шантажа против ЕС и Украины», — сказал Порошенко. По словам Порошенко, ситуация с решением «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» «дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2"». По мнению украинского президента, проект монополизирует поставки газа в Европу и нарушает принципы диверсификации.

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Российская компания выразила несогласие с решением суда — 2 марта глава госкомпании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» вынужден разорвать контракт с «Нафтогазом».

Президент Украины после заявления главы российской компании напомнил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. «Газпром» 5 марта направил «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. В украинской компании сообщили, что не получали уведомление от российской стороны.