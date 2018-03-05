Поляки требуют от немцев сотни миллиардов за военные преступления

Contra Magazin: поляки требуют от немцев миллиарды евро за военные преступления

Варшава потребовала от Берлина выплаты €690 млрд репараций за военные преступления и разрушения в ходе Второй мировой войны, сообщает Contra Magazin. Однако власти Германии не считают эти требования обоснованными, так как вопрос о репарациях был решён ещё в 1953 году, добавляет издание.

Польше считают, что немцы должны заплатить многомиллиардные репарации за разрушения в ходе Второй мировой войны, пишет журналист Contra Magazin Михаэль Штайнер . Согласно Лондонскому соглашению о долгах 1953 года, вопрос о репарациях Германии был отложен до того момента, когда будет подписан окончательный мирный договор между сторонами конфликта, чего до настоящего времени не произошло. Польша, которая в то время не участвовала в Лондонской конференции, не считает себя связанной этим соглашением и уже в течение нескольких лет требует репараций.

Как заявил депутат польского парламента Аркадиуш Мулярчик, €690 млрд — это «очень большая, но оправданная сумма компенсации за военные преступления, за разрушенные города, деревни и утраченный демографический потенциал».

Однако в Польше забывают, что именно тогдашнее польское правительство призывало к войне против Германии, претендуя на её территории и оправдывая свои претензии археологическими данными, согласно которым много веков назад славяне селились в районе современного Берлина.

С точки зрения правительства Германии, польские требования не обоснованы с правовой точки зрения, так как этот вопрос был решён в 1953 году.