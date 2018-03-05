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Поляки требуют от немцев сотни миллиардов за военные преступления
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Contra Magazin: поляки требуют от немцев миллиарды евро за военные преступления 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: blastingnews.com
Варшава потребовала от Берлина выплаты €690 млрд репараций за военные преступления и разрушения в ходе Второй мировой войны, сообщает Contra Magazin. Однако власти Германии не считают эти требования обоснованными, так как вопрос о репарациях был решён ещё в 1953 году, добавляет издание.
В Польше считают, что немцы должны заплатить многомиллиардные репарации за разрушения в ходе Второй мировой войны, пишет журналист Contra Magazin Михаэль Штайнер. Согласно Лондонскому соглашению о долгах 1953 года, вопрос о репарациях Германии был отложен до того момента, когда будет подписан окончательный мирный договор между сторонами конфликта, чего до настоящего времени не произошло. Польша, которая в то время не участвовала в Лондонской конференции, не считает себя связанной этим соглашением и уже в течение нескольких лет требует репараций.
Как заявил депутат польского парламента Аркадиуш Мулярчик, €690 млрд — это «очень большая, но оправданная сумма компенсации за военные преступления, за разрушенные города, деревни и утраченный демографический потенциал».
Однако в Польше забывают, что именно тогдашнее польское правительство призывало к войне против Германии, претендуя на её территории и оправдывая свои претензии археологическими данными, согласно которым много веков назад славяне селились в районе современного Берлина.
С точки зрения правительства Германии, польские требования не обоснованы с правовой точки зрения, так как этот вопрос был решён в 1953 году.
«Признание требований Польши может привести к тому, что другие страны, оккупированные в период Второй мировой войны немецкими солдатами, могут выдвинуть аналогичные требования, которые затем придётся также выполнять. Эти требования могут достичь размера триллионов евро», — резюмирует автор Contra Magazin.
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