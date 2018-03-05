СМИ: Михаил Саакашвили намерен вернуть пост президента Грузии

По словам экс-лидера страны, ситуация в Грузии заметно ухудшилась.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников к возвращению власти в стране в течение 2018 года.

Политик опубликовал видеобращение, сообщает портал «Грузия Online». По словам экс-лидера страны, ситуация в Грузии заметно ухудшилась.

— Грузия стоит перед угрозой разрушения. В это время Иванишвили (бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили — прим. ред.) практически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Он подталкивает нас бороться за второе место, чтобы мы удовлетворились этим каким-то почетным призом. Но извините, наша задача — возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году, — заявил Михаил Саакашвили.

Он также добавил, что планирует выиграть президентские выборы.

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