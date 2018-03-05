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СМИ: Михаил Саакашвили намерен вернуть пост президента Грузии
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СМИ: Михаил Саакашвили намерен вернуть пост президента Грузии 

Вечерняя Москва 5 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
По словам экс-лидера страны, ситуация в Грузии заметно ухудшилась.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников к возвращению власти в стране в течение 2018 года.
Политик опубликовал видеобращение, сообщает портал «Грузия Online». По словам экс-лидера страны, ситуация в Грузии заметно ухудшилась.
— Грузия стоит перед угрозой разрушения. В это время Иванишвили (бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили — прим. ред.) практически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Он подталкивает нас бороться за второе место, чтобы мы удовлетворились этим каким-то почетным призом. Но извините, наша задача — возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году, — заявил Михаил Саакашвили.
Он также добавил, что планирует выиграть президентские выборы.
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