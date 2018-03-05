Учительницу в США уличили в преподавании расизма

В американском штате Флорида учительницу социологии одной из средних школ заподозрили в преподавании расистских взглядов ученикам. В этом она созналась в подкасте, который вела под вымышленным именем, сообщает Huffington Post.

Дайана Волитч (Dayanna Volitich), предположительно, была ведущей националистического подкаста под названием «Непримирительный» (Unapologetic), пропагандирующего идеи превосходства белой расы. Под псевдонимом Тиана Даличов (Tiana Dalichov) она также вела аккаунты в соцсетях.

С гостями своей программы женщина, в частности, обсуждала, что у детей разных рас от природы разные интеллектуальные способности и они не могут обучаться одинаково. При этом она ссылалась на некие «научные доказательства» умственного превосходства людей с белым цветом кожи над другими.

В одном из выпусков Волитч рассказала, как преподает свои воззрения на общественное устройство в школе. Она также выразила надежду, что другие приверженцы расистских взглядов последуют ее примеру и пойдут работать в учебные заведения. Женщина даже похвасталась, что однажды на нее поступила жалоба от одного из родителей, однако ей удалось убедить администрацию школы, что она не пропагандирует нацистские идеи на уроках.

Издание разместило скриншоты публикаций учительницы в Twitter, в которых та сообщает, что «предпочитать "своих" людей чужим не является супремасизмом или проявлением ненависти» и что «ислам ответственен за действия группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), потому что эта религия одобряет терроризм». Однако, по информации Huffington Post, после публикации материала женщина удалила свои аккаунты в соцсетях.

Дирекция школы, в которой работает Волитч, не подтвердила, что она и Даличов это один и тот же человек. «Мы обратим внимание на заявления, сделанные в программе, и проверим факты, указывающие на то, что ее слова нарушают правила поведения школы», — пообещали в администрации.