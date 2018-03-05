Мир возвращается к «балансу страха»

Одно сообщение, предложенное американскому и мировому общественному мнению на прошлой неделе, заставило всех нас улыбнуться. Информацию о военно-морской деятельности, которую США спустя четыре года осуществляют в Черном море, внезапно всунув в этот регион два своих эсминца, Си-эн-эн Интернэшнл (CNN International) со ссылкой на американского военного чиновника подал так: «Американский флот наращивает свое присутствие в Черном море в ответ на постепенно растущее присутствие России в этом регионе».

В соцсетях оказалось немало насмешек по этому поводу. Многие потешались: «Эй, действие происходит в Мексиканском заливе?» Не было недостатка и в тех, кто ставил под сомнение «божественное право» США находиться в любой точке земного шара под лейтмотивом «защиты своих союзников».

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Конечно, в этой теме нет ничего смешного. И то, что это так, мы поняли по выступлению президента Российской Федерации Владимира Путина 1 марта, которое можно озаглавить следующим образом: «Довольно». Это выступление имело не менее важное значение, нежели речь российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Тогда Путин предупредил Запад: «Между нами больше нет идеологической разницы, давайте построим равноправные отношения, давайте жить дружно». А вчера Путин сказал: «Никто нас не слушал. Слушайте сейчас»!

В предусмотренном конституцией РФ ежегодном послании Федеральному собранию Путин как кандидат, участвующий в выборах 18 марта, конечно, не пренебрег внутренней политикой. Главными сюжетами были вхождение в первую пятерку крупнейших экономик мира, борьба с загрязнением окружающей среды, новые научные центры, расширение пространства свободы во всех сферах, укрепление институтов демократии и местного самоуправления, гражданского общества и судов.

Но наша тема — внешняя политика. Посылы Путина с этой точки зрения имели резонанс на Западе. В сопровождении инфографики и видеороликов о военном потенциале России Путин дал следующие сигналы.

Путин назвал «тревожной» новую ядерную доктрину США. Подверг критике выход США из договора о противоракетной обороне. Сказал: «У РФ есть новая межконтинентальная "невидимая" ракета, гиперзвуковое оружие, подводные дроны. Вы зря пытались добиться военного превосходства. Мы давно все сделали. Вы не сможете победить нас в военном отношении. Не пытайтесь, иначе будет плохо».

Путин также дал понять: «Мы ни на кого не собираемся нападать, но в случае агрессии против нас мы применим наши ядерные вооружения. Если вы используете ядерное оружие малой, средней или любой другой мощности против наших союзников, ответ не заставит себя ждать». (Эти слова российского лидера можно трактовать в контексте последних угроз в отношении Сирии. Сегодня открытое военное вмешательство в Сирию будет подразумевать нападение на Россию.)

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Эта речь, в которой на высшем уровне был сделан акцент на сдерживании, конечно, отозвалась эхом на Западе, где пришли к выводу: «Путин пригрозил свободному миру». Это трудно понять, не ответив на вопрос: «Кто кому чем грозит?»

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Несмотря на крах Советов и конец идеологической борьбы, НАТО /США никогда не оставляли поползновений «окружить» РФ. 2000-е годы ознаменовались их попытками разместиться в Средней Азии после Восточной Европы и при этом отвадить от РФ Грузию и Украину, с которой Россия связана как населением, так и вековыми традиционными узами. Запад, которому силовики не позволили реализовать желаемое и поглотить РФ, стал относиться к Москве чуть ли не как к «Советам».

Сегодня суверены неолиберальной глобальной системы, распространяя с помощью открытых войн по всему миру стесненность, которую они испытывают на фоне финансовых кризисов, после некоторых промежуточных периодов снова демонстрируют милитаристский подход.

Об этом говорит и новая ядерная доктрина США, и стратегия национальной обороны, в которой Россия и Китай рассматриваются в качестве «угрозы их гегемонии». Командующий ЦЕНТКОМ (CENTCOM) Джозеф Вотел (Joseph Votel) констатирует: «Россия — угроза нашей доминирующей роли». Советник по национальной безопасности Макмастер (McMaster) распоряжается: «Мы должны быть готовы к конфликту в космосе».

В Восточную Европу перебрасывается крупнейший со времен холодной войны общевойсковой контингент. В то время как в Черное море заходят эсминцы с управляемыми ракетными системами, американский чиновник отмечает: «Во времена холодной войны мы исполняли танец, в котором каждый знал свое место… Мы все еще пытаемся понять, насколько этот танец 2018 года похож на то, что происходило в холодную войну».

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В этих условиях и при таком развитии событий Путин разговаривает с США/Западом на «понятном для них языке». В свое время в холодную войну было модно говорить, что мир защищает «ядерный баланс страха». Становится понято, что Путину тоже пришлось «погрузиться в атмосферу ретро».

Итак, нынешнее состояние мира не сулит ничего хорошего, не говоря уже о том, что смеяться тут нечему.