Ещё
В «Нафтогазе» пожаловались на дорогой европейский газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Нафтогазе» заявили, что закупки газа в Европе оказались в 4 раза дороже, чем у «Газпрома» 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Витренко.
Украина не в состоянии избежать нехватки российского газа
«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом», — написал он.
Вместе с этим представитель «Нафтогаза» добавил, что цена достигала даже показателя в $1325.
«Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!» — отметил он.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что разногласия между «Газпромом» и украинской компанией не представляют рисков для Европы.
Член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил последствия для Украины и Европы из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».
RT на русском: последние новости
Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину В Госдепе призвали «расформировать» ДНР и ЛНР Чего ждать от парламентских выборов в Италии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша формирует войска против России72
«Россия не выдаст США своих граждан»263
Учительница на уроке занялась сексом со школьником380
Капитан Росгвардии зарезал бультерьера соседей119
Его ненавидит весь Инстаграм160
Видео
00:55
Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа
В мире Экономика
00:16
Появилось видео нападения на Собчак
Происшествия Выборы 2018
00:31
Москвичам пообещали мощнейший за 70 лет снегопад
Общество Новости Москвы
00:44
Собчак «отомстили» за Жириновского
Происшествия Выборы 2018
00:43
Пассажиры молились. Видео из самолета без двигателя
Другое
00:42
Назван предельный срок службы iPhone
Гаджеты
00:57
В Нацполиции Украины объяснили «унижения» задержанных
В мире Украина
02:39
Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
Происшествия
00:43
В Луганске ответили на призыв расформировать ЛНР и ДНР
В мире
02:45
Стало известно о новой ядерной энергоустановке РФ
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение