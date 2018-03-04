Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2018»

Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018»

Букмекеры сделали ставки на победителей конкурса "Евровидение-2018". Рейтинг опубликован на сайте Eurovisionworld.com.

На первом месте оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza на итальянском языке.

Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят лишь 12 марта.

На третьем месте певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит на конкурсе с песней Lie To Me.

Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Сообщается, что песню на конкурс россиянка представит в марте.

Самойлова должна была выступить на "Евровидении-2017" в Киеве с песней Flame Is Burning, однако тогда Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за того, что ранее она выступила в Крыму.

"Евровидение-2018" пройдет в Португалии. В нем примут участие представители 43 стран. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.