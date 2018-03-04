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Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2018»
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Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018» 

РИА Новости 3 часа назад
Букмекеры сделали ставки на победителей конкурса "Евровидение-2018". Рейтинг опубликован на сайте Eurovisionworld.com.
>> Русская певица представит Эстонию на «Евровидении»
На первом месте оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza на итальянском языке.
Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят лишь 12 марта.
На третьем месте певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит на конкурсе с песней Lie To Me.
Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Сообщается, что песню на конкурс россиянка представит в марте.
Самойлова должна была выступить на "Евровидении-2017" в Киеве с песней Flame Is Burning, однако тогда Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за того, что ранее она выступила в Крыму.
"Евровидение-2018" пройдет в Португалии. В нем примут участие представители 43 стран. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая.
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