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Украинцев попросили «прикрутить вентили»
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RFI: оставшихся без российского газа украинцев попросили «прикрутить вентили» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Прекращение поставок российского газа на Украину вызывало беспокойство в стране, сообщает RFI. Правительство Украины вынуждено было закрыть школы и университеты, а также призвать население к сокращению потребления газа. Для украинской компании «Нафтогаз», однако, эта ситуация стала поводом подчеркнуть свой патриотизм и в очередной раз обвинить Россию в агрессии, отмечает издание.
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Как напоминает RFI, после того как Международный арбитражный суд Стокгольма обязал корпорацию «Газпром» выплатить $2,5 млрд украинской компании «Нафтогаз», российский газовый гигант отменил все поставки газа на Украину, начиная с 1 марта 2018 года.
«Это ещё не газовая война. Но ситуация вызывает на Украине серьёзное беспокойство», — отмечает французское издание.
«Нафтогазу» пришлось в срочном порядке заключить договор с польским поставщиком газа, чтобы обеспечить снабжение страны топливом до конца марта. Власти Украины в свою очередь призвали население сократить потребление газа и распорядились о закрытии школ и университетов.
Эти шаги увенчались успехом: по сообщениям председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, с 1 марта потребление газа на Украине удалось снизить на 14%.
«Некоторые критикуют «Нафтогаз» за недостаточную подготовленность к этому кризису. Однако компания использует свою быструю и эффективную реакцию на событие как патриотическое послание и возможность в очередной раз обвинить Россию в агрессии», — отмечается в статье.
При этом поставки российского газа в Европейский союз идут без перебоев.
Украинцы призывают европейцев отреагировать на «лицемерие и непоследовательность» действий российской компании, однако представители ЕС «проявляют осторожность» и предлагают свои услуги в качестве посредников при решении очередного российско-украинского газового кризиса, пишет издание.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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