Трампу передали письмо от Ким Чен Ына, сообщили СМИ

"Южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Трампа в четверг", — сообщает телеканал.

Ожидается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам сегодняшней встречи в 19.00 (3.00 мск пятницы).