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Умер воевавший против союзников Гитлера русский генерал
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Умер воевавший против союзников Гитлера русский генерал 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: с портала Sina
«Русский» генерал ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Линь Ху умер в возрасте 90 лет. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает китайский новостной портал Sina.
Как пояснил корреспонденту портала друг семьи Линь Ху, генерал скончался вечером 3 марта.
Линь Ху родился в 1927 году в Харбине. Его мать была русской, а отец — китайцем. Мальчик рано остался сиротой, однако его усыновила семья по фамилии Линь.
В 1938 году он вступил в ряды Восьмой армии (название НОАК в 1937–1949 годах), где и получил от командира имя Линь Ху, которое в переводе означает «лесной тигр». Его перебросили на опорную базу в провинции Шаньдун, где Линь Ху принимал участие в войне против Японии.
В 1945 году он вступил в ряды Коммунистической партии Китая. В 1949 году Линь Ху окончил летное училище ВВС НОАК и 1 октября того же года принял участие в торжественной церемонии в честь дня образования КНР, пролетев над площадью Тяньаньмэнь за штурвалом истребителя Р-51.
В годы Корейской войны (1950-1953) Линь Ху в составе китайских народных добровольцев принимал участие в движении за сопротивление американской агрессии и сбил несколько американских реактивных истребителей F-86 «Сейбр».
В 1985 году он был назначен заместителем командующего ВВС НОАК, а в 1988 году получил звание генерал-лейтенанта авиации. Позже Линь Ху был избран депутатом сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) VII и VIII созывов, также являлся членом комитета ВСНП по международным делам.
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