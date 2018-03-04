Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа

Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа на Украину

Ситуация с поставками газа на Украину стабилизировалась благодаря, в частности, импорту из европейских стран. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко

«Сегодня у нас стабильная ситуация с поставками газа: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Резко увеличились поставки газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии», — написал он в Twitter.

Украинский лидер добавил, что дефицит, по состоянию «на сейчас», полностью покрыт.

Ранее Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением страны позади, так как дефицит покрыт поставками из ЕС. Он отметил, что Киев нарастил импорт газа из Европы с 4 до 29 млн куб. метров в сутки.